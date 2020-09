Ditte Julie Rosendahl-Kaa fra børnetøjsbutikken Gliimt og filialdirektør i Nordea, Heidi Broskov Sørensen opfordrer til, at man afleverer sine brugte bh?er. Det kan man gøre i Gliimt i Kordilgade. Foto: Jørn Nymand

Befri brysterne og støt et godt formål

01. september 2020

Humøret er højt hos de to initiativtagere til årets markering af Lyserød Lørdag i Kalundborg, Ditte Julie Rosendahl-Kaa fra børnetøjsbutikken Gliimt og filialdirektør i Nordea, Heidi Broskov Sørensen.

Selv om Lysrød Lørdag først markeres 3. oktober, så vil de to initiativtagere allerede nu have sat gang i bl.a. indsamling af brugte bh'er. Planen er, at alle de bh'er, der samles ind, de skal op at hænge på tværs af Kordilgade og på den måde være med til at markere den vigtige dag, hvor det først og fremmest drejer sig om at samle penge ind til brystkræftsagen - men det kan godt gøres med et smil på læben.

- Man kan bare komme ind til Gliimt og aflevere sine bh'er. Vi håber, der kommer rigtig mange, så vi for alvor kan få sat fokus på den vigtige sag, siger Ditte Julie Rosendahl-Kaa.

Hun regner også med, at det lykkes at få et gospelkor til at komme og underholde om lørdagen, ligesom man er på udkig efter nogle, som kan danse linedance i Kordilgade.

- Vi vil også pynte om med lyserøde sløjfer, så vi skal i gang med at klippe og klistre.

- Vi er meget åbne for andre ideer og initiativer fra private og fra foreninger, der gerne vil byde ind med noget, der kan trække folk til byen.

- Ligesom sidste år kan der sættes brændende lanterner op på trappen på Solskinspladsen for på den måde at mindes og markere, dem man tænker på. Det skal sker fredag aften, fortæller Ditte Julie Rosendahl-Kaa.

Har man nogle gode initiativer, man vil byde ind med, så kan man henvende sig til Ditte Julie Rosendahl-Kaa i Gliimt.

En række forskellige events i byen skal være med til at samle penge penge ind til Lyserød Lørdag, som er en landsdækkende event under Støt Brysterne kampagnen, der indsamler penge til brystkræftsagen.

Siden 2008 har frivillige og det lokale erhvervsliv hvert efterår gået sammen om at trække i den lyserøde arbejdstrøje og gøre Lyserød Lørdag til en stor landsdækkende indsamlings-fest.

Gennem årerne er der blevet løbet, danset, spist brunch, holdt auktioner, gået tur med hunden og meget andet. Alt sammen i den gode sags tjeneste, og det store engagement på Lyserød Lørdag er blevet til over 38 millioner kroner til brystkræftsagen.

En ud af ni danske kvinder rammes af brystkræft i løbet af deres liv. Det betyder, at næsten 4.700 kvinder i Danmark får brystkræft hvert år. Det betyder også, at man må stå sammen og støtte hinanden, for at få tallet ned.