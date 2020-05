Se billedserie Den nye mobilmast forventes at blive rejst i løbet af juni. Ifølge indehaver af Kalundborg Camping Jimmy Nielsen er masten 42 meter høj. Foto: Jimmy Nielsen

Bedre signal på vej til Saltbæk

Kalundborg - 27. maj 2020 kl. 19:44 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mobilkunder i området omkring Saltbæk kan glæde sig til snart at få et bedre signal, når de bruger deres telefoner.

TDC er nemlig i gang med at opføre en ny mobilmast på Kalundborg Camping, som skal forbedre signalet for de mobilkunder, der bor i en radius på fem til seks kilometer fra masten alt efter, hvor de står i terrænet.

Det er både kunder hos TDC Erhverv, Yousee og Telmore, som vil få glæde af den nye mast, oplyser TDC Group.

Der er allerede blevet etableret et betonfundament på Kalundborg Campings grund, og i løbet af juni vil selve masten blive rejst. Signalet tændes der for i løbet af juli.

I øjeblikket står den nærmeste mast ved Vollerup Overdrev omkring 2,5 kilometer fra Kalundborg Camping.

- TDC Net har konstateret, at der er brug for udbygning af mobilkapacitet i området ved Saltbæk og særligt i området syd for Saltbæk, oplyser TDC Group i et skriftligt svar til avisen.

Det er særligt data-signalet, der trænger til en opgradering, så derfor vil både den nye mast på Kalundborg Camping og den eksisterende mast ved Vollerup Ovedrev blive forsynet med det nyeste udstyr, der skal sikre gode datahastigheder og øget datakapacitet.

- Hele området nord for den nye mast får markant bedre datadækning og i området syd for masten, kommer der både god tale- og data-dækning, oplyser TDC Group videre.

På Kalundborg Camping, glæder indehaver Jimmy Nielsen sig over den nye infrastruktur.

- Når jeg har klager på min grund, så er det fordi, at signalet ikke er så godt, og gæsterne ikke kan bruge deres internet, siger indehaveren, der håber på, at den nye mast vil give et bedre signal.

- Køn er den jo ikke, men man må jo lide for freden for børnene, griner indehaveren af campingpladsen, der får en lejeindtægt for at have masten stående på sin grund.