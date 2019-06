Bedre hjælp til unge ledige

Socialudvalget valgte at følge administrationens indstilling og anbefalede økonomiudvalget at gå videre med model B, hvor en fast repræsentant fra hvert fagcenter kommer til at mødes med faste intervaller i et tværgående team for at behandle de unges sager. Desuden kommer jobcentret til at have ansvaret for at koordinere ungeindsatsen i et forpligtende samarbejde med de øvrige fagcentre, som er Børn og Familie, Voksenspecialenheden, Børn, Læring og Uddannelse samt folkeskolerne. Socialudvalget anbefalede desuden, at der evalueres på indsatsen om et år.