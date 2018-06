Bech-medarbejderne er klar til fodboldhygge i deres Les Deux x Umbro fodboldtrøjer i en retro og limited edition udgave. Fra venstre er det Kenneth Kopling, Thomas Nielsen og Martin Jakobsen. Foto: Jørn Nymand

Bech i rigtigt VM-humør

Kalundborg - 05. juni 2018 kl. 12:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 14. juni fløjtes VM i fodbold i gang i Rusland, og to dage senere - lørdag den 16. juni - spiller Danmark sin første kamp klokken 18 mod Peru.

Alle fodboldinteresserede ser frem til den VM-turnering, man har glædet sig til i fire år og i og særdeleshed til at følge Danmark.

Fodboldfeberen har også ramt medarbejderne i herretøjsbutikken bech på Kordilgade i Kalundborg, og de vil gerne smitte kunderne. Det gør de på Danmarks første kampdag lige fra butikken åbner og frem til den lukker ud på eftermiddagen, hvor man går ned i Havneparken og fortsætter festen.

- Det bliver en stor dag, så vi holder længe åbent og serverer grillpølser og noget at drikke til. Inde i butikken har vi en Playstation 4, som man kan spille FIFA 18 på, ligesom vi også sætter et bordfodboldspil op, fortæller butikschef Thomas Nielsen. Han sætter også gavekort på spil til butikken. Kunderne kan nemlig gætte på resultaterne af Danmarks tre puljekampe, hvor det foruden Peru er Frankrig og Australien, som er modstanderne. Er man dygtig og heldig i den konkurrence, så vinder man et gavekort.

Fortsætter i Havneparken

- På den store fodbold-lørdag har vi også besluttet, at alle der kommer i en landsholdstrøje, de får 10 procent rabat, oplyser Thomas Nielsen, som håber at kunne følge op på den succesrige mandeaften, der blev holdt i butikken for nogle uger siden.

- Vi håber, at vores kunder vil være med til at skabe en rigtig hyggelig dag, og vi fortsætter ned i Havneparken ud på eftermiddagen.

Her ham man mulighed for at være med til yderligere et par konkurrencer, hvor man kan få målt hastigheden på, hvor hårdt man kan skyde, ligesom vi også har en dyst i, hvem der kan sparke mest præcist.