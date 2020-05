Viskinge Beboerforening afholder fællesspisning to gange om året og vil nu også udvide konceptet til juleaften. Senest var byens borgere samlet til Mortensaften. Privatfoto

Beboerforening får støtte til at holde juleaften

Kalundborg - 16. maj 2020

Årets juleaften kan komme til at foregå i selskab med byens andre borgere, hvis man bor i Viskinge.

Viskinge Beboerforening har nemlig modtaget 10.000 kroner fra Nordea-fondens lokalpulje til at afholde en juleaften for folk, som enten sidder alene, eller som egentlig godt kunne tænke sig at tilbringe aftenen sammen med byens beboerforening. Det oplyser Niels Torp Olsen, der er formand i Viskinge Beboerforening.

- Det er jo super, at vi har fået denne her bevilling. Det gør det betydeligt nemmere at afholde arrangementet, der nu kan gøres gratis, så alle har mulighed for at deltage, siger han.

Arrangementet skal holdes i byens gamle skole, som beboerforeningen ejer og i forvejen bruger til fællesspisning to gange om året, ligesom det lejes ud til forskellige selskaber.

De 10.000 kroner skal primært gå til at købe julemad. Derudover er planen at få sponsoret julegaver til gæsterne fra forskellige forretninger.

Fik selv idéen

Det var Niels Torp Olsen selv, der fik idéen til et juleaftenarrangement efter et år at have holdt jul i Hagested Forsamlingshus sammen med sin kone og andre fra lokalområdet.

Han agter derfor selv at deltage i arrangementet i Viskinge, ligesom bestyrelsens syv medlemmer alle har lagt op til at være med til at lave mad og i hvert fald til noget af arrangementet.

Niels Torp Olsen har allerede fået 20 tilkendegivelser fra personer, der ønsker at deltage, men han håber på at få fuldt hus med 50 deltagere.

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fondens lokalpulje 30 millioner kroner til lokalt forankrede projekter inden for sundhed, motion, natur og kultur i alle egne af Danmark. Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kroner til for eksempel foreningsaktiviteter, mindre events, udstyr til klubben eller lokale naturarrangementer. I april modtog 25 sjællandske foreninger 535.826 kr. fra lokalpuljen.

Lokalpuljen kan søges hele året rundt. Ansøgninger indsendt i maj får svar primo juli, mens ansøgninger indsendt i juni og juli får svar primo september. Foreninger kan søge op til 100.000 kr. i støtte.