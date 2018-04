Beboerne Meiken Rasmussen (tv) og Inge Marie Holst ønskede sig at den bare grønne plet igen blev fin igen med træer, og det er Kalundborg Kommune med på og foreslår et valnøddetræ midt på pladsen. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Beboere tilbudt et valnøddetræ

Kalundborg - 17. april 2018 kl. 17:55 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig plantede beboere fra området ved Bag Slotgraven et digtetræ for at gøre Kalundborg Kommune opmærksom på at der manglede to træer.

Det ene træ var væltet i en storm for en del år siden og det andet fældet af kommunen, fordi det var skadet.

De to træer, som blev plantet i stedet, gik ud.

Birgitte Kofod Møller, skov- og landskabsarkitekt fra Kalundborg Kommune, har nu haft lejlighed til at kigge på sagen, og Kalundborg Kommune gerne vil plante et nyt træ.

- jeg foreslår, at man planter et valnøddetræ midt på pladsen, hvor det vil stå rigtig godt. Valnøddetræer gror godt i området, men ellers er beboerne velkomne til at kontakte mig, siger hun.

Træet skal under alle omstændigheder først plantes til efteråret for at få de bedste vækstbetingelser.

Inge Marie Holst, en af beboerne, synes, at det er positivt og glædelig nyt, at Kalundborg Kommune vil plante et nyt træ.