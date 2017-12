Se billedserie Elevatoren til Lundevej-afdelingen bliver især upålidelig i fugt og kulde. Foto: Ulrik Reimann

Beboere skal kunne stole på elevator

Kalundborg - 08. december 2017 kl. 07:01 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune vil afkræve svar fra KAB-formand Richard Poulsen på, hvornår beboerne i afdelingen på Lundevej kan regne med, at ejendommens elevator er til at stole på. Det skal der snarest holdes et møde om, men KAB-formanden mener, at kommunen - nærmere bestemt forvaltningen - har sovet i timen.

- Det er Kalundborg Kommunes fejl, at boligerne har været udlejet som ældre- og handicapvenlige boliger, for det er de ikke. De er ældrevenlige familieboliger med elevator, som der har været en del problemer med. Elevatoren er blevet repareret for 813.189 kroner inden for de seneste tre-fire år, oplyser Richard Poulsen og tilføjer, at der er monteret nye, syrefaste døre for 473.978 kroner.

KAB-formanden har også afleveret en udtalelse til Nordvestnyt fra en teknisk chef i firmaet Elecom, og der står:

»Når en elevator står så frit som denne og i en skakt uden opvarmning samt i nærheden af saltvand, så er alle parametre opfyldt for, at der vil komme problemer med denne elevator.«

Det lyder ikke lovende. Vil KAB så ikke overveje at skifte elevatoren?

- Det er der ikke råd til. Så den nuværende elevator vil fortsat blive repareret, når den går i stykker, siger Richard Poulsen og nævner, at en del af elevator-problemerne skyldes, at beboere med elscootere påkører elevatordørene.

KAB-formanden har afleveret nogle papirer til Nordvestnyt, hvor han blandt andet skriver, at »så må vi håbe, at elscooterne hen ad vejen forsvinder fra Lundevej«.

Den udtalelse ville Richard Poulsen gerne uddybe over telefonen:

- Jeg mener, at det er en fejl, at beboere med elscootere bor over stueplan i Lundevej-afdelingen, siger han.

Peter Jacobsen (DF), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, mener, at Richard Poulsen forsøger at frasige sig ansvar i elevator-sagen:

- Afdelingen under hans ledelse har truffet beslutningen om at købe den elevator, og det bliver afdelingen nødt til at stå på mål for. Det skal ikke være beboernes problem, siger Peter Jacobsen, der nævner, at et enigt Ældre- og Sundhedsudvalg betegner elevator-sagen fra Lundevej som »uacceptabel«. Udvalgsformanden understreger, at beboere i KAB-afdelingen Lundevej skal kunne regne med elevatoren.