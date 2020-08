Beboere i området omkring Bakkevangen i Kalundborg, fortæller at de er klar til at stævne Kalundborg Kommune, efter et flertal i Kommunalbestyrelsen onsdag aften vedtog at man vil lade arbejdet med at anlægge 30 nye almennyttige boliger på Bakkevangen i Kalundborg fortsætte. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Beboere på Bakkevangen vil stævne kommunen

Kalundborg - 26. august 2020 kl. 19:47 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog onsdag aften at man ikke vil standse byggeriet af 30 nye almennyttige boliger på Bakkevangen i Kalundborg. Beboere i området svarer igen med en stævning.

Dansk Folkepartis Martin Schwartzbach beskyldte Kommunalbestyrelsens flertal for at træde borgerne under fode, og Anita Winther fra Det Konservative Folkeparti var bekymret for, at Kommunalbestyrelsen var ved at gøre noget ulovligt, men et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten samt løsgængeren Gert Larsen stod fast.

Kalundborg Almennyttige Boligselskabs byggeri af 30 almennyttige boliger på Bakkevangen i Kalundborg skal ikke sættes i stå på trods af at Planklagenævnet har afgjort at Kalundborg Kommune ikke kunne give dispensation til at placere en vej i et område som i lokalplanen var udlagt til grønt område.

Martin Schwartzbach mente, at det eneste rigtige var at sætte byggearbejdet på pause, mens man lavede en ny lokalplan.

- Jeg skal henstille til at Kommunalbestyrelsen standser byggeriet, at vi tager to skridt baglæns og tager os tid til at inddrage borgerne i arbejdet med en ny lokalplan. Alt andet vil ikke være i orden, sagde han.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) hæftede sig dog ved, at kommunen nu engang havde givet bygherren en byggetilladelse.

- Og så er et centralt forhold for os i Venstre, at Planklagenævnet ikke giver denne afgørelse opsættende virkning. Kommunen er altså ikke forpligtet til at standse byggeriet, mente formanden.

På trods af det store flertal for afgørelsen, så fortæller Henrik Bonde, der er en af beboerne som havde været med i klagen, at beboerne på Bakkevangen og Bakketoppen er klar til at gå rettens vej.

- Kommunalbestyrelsens flertal har stemt noget igennem som er ulovligt. På Bakkevangen og Bakketoppen havde vi på forhånd diskuteret, hvordan vi skulle forholde os, hvis det skulle være tilfældet, og vi er enige om, at vi vil gå rettens vej. Kommunen vil blive mødt med en stævning, sagde han.