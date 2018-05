Beboere klager over støj: Havnedirektør afviser

Det mener to beboere, Pia Østergaard, Strandstien, og Lene Mikkelsen, der bor på Kystvejen. I brev til beboere på Vestre Havnevej, Strandstien, Kystvejen og enkelte boliger på andre veje med nærhed til byggeriet, ønsker brevskriverne at klage over støjen og opfordrer andre, som deler brevskrivernes opfattelse, at gøre det samme.

Lene Mikkelsen og Pia Østergaard påpeger, at det »iden indledende VVM-redegørelse er vurderet, at der kun vil være lav støj nord for fjorden«, og at »havnen har tilladelse til at udføre arbejdet inden for de nærmale støjgrænser, som er 35-45 dB for åben-lav bebyggelse afhængig af ugedag/tidspunkt«.