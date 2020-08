Selvom om Bjergsted kun har 170 indbyggere, så er der et godt fællesskab, fortæller Nana Winther og Mogens Jensen. Foto: Eva Lyng Johansen

Artiklen: Beboere:- Vi faldt for fællesskabet

Beboere:- Vi faldt for fællesskabet

Bjergsted er en af de tre landsbyer i Danmark, som kandiderer til at blive Årets Landsby 2020.

De to Bjergsted-borgere skal fortælle, hvorfor landsbyen gør sig fortjent til titlen som Årets Landsby 2020.

Nana Winther flyttede med sin mand og tre børn fra et parcelhuskvarter i Roskilde til Bjergsted for to år siden.