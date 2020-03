Se billedserie The Beatophonics vender onsdag den 6. marts tilbage til Juvi, hvor bandet for et år siden tryllede tid og publikum tilbage til 1962-1965. Foto: Per Christensen

Beat-mestrene er tilbage

Kalundborg - 02. marts 2020

De tre musikere i The Beatophonics, landets mest gennem-nørdede eksperter i britisk beat-musik fra 1960'erne (Beatles, Gerry & The Pacemakers, Animals, Herman's Hermits), vender fredag den 6. marts tilbage til Juvi i Kalundborg, hvor de for et år siden tryllede tid og publikum tilbage til 1962-1965.

Til dengang, hvor de unge i Juvi hyggede sig med billard og musik på »damp-radioen« og plader på grammofonen, og lydbilledet var britisk mersey-beat.

Instrumentering, forstærkere og lyd, egne tre-minutters melodier med tidstypiske tekster, rytmer og tre-stemmigt kor er på plads til perfektion, når Beatophonics går på scenen.

En slags teaterkoncert, hvor Beatophonics skal forestille at være et ungt, britisk band anno 1962-1965, der har skrevet en stribe ørehængere.

Publikum kan høre instrumenterne, der gav den særlige 1960'er-sound sprød - 12-strenget Rickenbacker (Geor­ge Harrisons hemmelige våben), fræsende Höfner-guitar og Höfner-bas, og trommesæt-opsætning, inspireret af Ringo Starr.

Siden 2018 har sanger og guitarist Søren Koch, ved siden af Beatophonics, været medlem af den britiske 1960'er-gruppe The Zombies, kendt for hittet »She's Not There«, som Santana har fortolket.

Søren Koch trådte ind i The Zombies, da bassist Jim Rodford, tidligere Argent og Kinks, døde.

Sidste år blev The Zombies indlemmet i The Rock and Roll Hall of Fame.

Lokale Good Stuff spiller opvarmning til Beatophonics i Juvi.