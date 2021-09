Bankofolk vil mere end det: - Vi skal også have et julemarked

Det er vigtigt for os at understrege, at det ikk er et loppemarked, vi vil have op at stå. Vi forestiller os, at der etableres omkring 30 stande - er interessen større, finder vi også ud af det - og at standene i vid udstrækning repræsenterer ting, som stand-ejerne selv har lavet eller skaffet, og som typisk kan indgå i et julemarked. Det skal være hyggeligt og rart, siger Jette Slott Stephansen.