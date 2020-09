Banko og forlænget sæson i Birkegården

- Der er stadig mange smukke blomster at se på i den Engelske have. Permahaven er også meget spændende lige nu, da den er fyldt med grønsager, frugt og bær, og man kan rigtigt se designet i Permahaven, fortæller Merry Sørensen.

- Vi holder åbent indtil den 30. september, så kom og nyd sensommeren og starten på efteråret i haverne, hvor der er rig mulighed for at se et væld af blomster i skønne farver. Vores georginer, roser, sankthansurt, høstanemoner, staudebede og prydgræs viser sig stadig fra deres flotteste side. Vi åbner allerede igen den 10. oktober hvor Halloween-ugen skydes i gang, slutter Merry Sørensen.