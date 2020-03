Banken op på første sal

- For det første vil vi få nogle rammer, der præcist angiver, hvad vi pladsmæssigt har brug for. Jeg er overbevist om, at både kunderne og vi ansatte vil føle os godt tilpas, hvor vi nu rykker hen - og hvor afstandene ikke er så store. For det andet er beslutningen om at investere så mange penge i en moderne filial jo også udtryk for, at Nordea er klar til Kalundborg de næste mange år.