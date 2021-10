Anklagemyndigheden har en lang række beviser fra DNA-spor til teledata, som de mener beviser, at en 32-årig og en 38-årig mand sidste år forsøgte at dræbe to personer på en adresse i Mullerup. Foto: presse-fotos.dk Foto: presse-fotos.dk

Bandidos-veste og blodspor: Stor retssag om granatangreb er i gang

Kalundborg - 07. oktober 2021

Noget af det sidste, alle tilstedeværende i Retssal A ved Retten i Holbæk så denne torsdag eftermiddag, da første dag i retssagen omkring granatangrebet 3. oktober sidste år i Mullerup lakkede mod enden, var et billede af en sort lædervest, hvor der stod Bandidos bag på.

- Er det din vest, spurgte anklager Hanne Christensen.

Svaret fra den 38-årige mand, der sammen med en 32-årig mand er tiltalt for drabsforsøg med to håndgranater på en 47-årig mand og dennes samlever, kom prompte:

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Vesten var blevet fundet, da politiet ransagede den 38-åriges bolig efter anholdelsen sidste år. Men hverken rygmærke, medvirken til drabsforsøg eller sågar kendskab til den anden tiltalte var noget, som han ville kendes ved.

- Jeg kendte ham ikke før sagen gik i gang. Heller ikke af udseende, og jeg har aldrig været i kontakt med ham, sagde han.

Og da anklageren spurgte, om det kunne være rigtigt, at det var den 38-åriges blod, som man under efterforskningen havde fundet foran huset i Mullerup efter granatangrebet, var svaret ligeledes afkræftende.

- Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være der. Jeg har ikke været ved det sted før.

Overstå mellemværende Anderledes beredt med udmeldingerne var den 32-årige mand, som var den første til at afgive forklaring.

Han erkendte, at der var blevet kastet to granater, men det var ham selv, der på egen hånd havde kastet dem. Den 32-årige nægtede sig samtidig skyldig i forsøg på manddrab. For granaterne, som han sagde var såkaldte shock-granater, skulle kun bruges for at "tage røven" på det 47-årige offer.

- Vi har et mellemværende, der skal overstås, og derfor ønsker jeg at give ham en forskrækkelse, sagde den 32-årige mand.

Det 47-årige offer sidder lige nu fængslet for ulovlig besiddelse af våben, der blev fundet efter granatangrebet. Under retssagen for de forhold har manden sagt, at han anskaffede de våben, fordi han frygtede et angreb. Han har tidligere vidnet imod en mand med relationer til Bandidos, efter at den 47-årige mand blev udsat for et økseoverfald.

Tidligere i retsmødet havde den 32-årige mand fortalt, at han jævnligt kom i et klubhus i Jyderup, der både blev nævnt som tilhørerende Bandidos og "motorcykelklubben Cobras".

Også en tredje mand, der nægter sig skyldig og at udtale sig, er tiltalt. Det drejer sig udelukkende om, at han skulle have skjult to våben for den 32-årige mand. De to våben havde den 32-årige efterladt der, fordi han skulle hente en bil på adressen, inden han kørte til Mullerup med håndgranaterne.

- Velvidende om, at jeg skulle ud og kaste to shock-granater, har jeg ikke lyst til at køre i min kammerats bil, sagde den 32-årige om grunden til at skifte køretøj.

Alene i bilen Efter første retsdag står det klart, at noget af det, som anklagemyndigheden skal arbejde hårdest på at overbevise de tre dommere og otte nævninge om, er, hvorvidt det var én eller to mænd, der stod bag granatangrebet.

Anklager Hanne Christensen fremførte blandt andet, at efterforskningen havde fundet DNA-spor, der med sandsynligheden en til en million tilhører de to mænd tiltalt for drabsforsøg. Dels ved førnævnte blodrester i indkørslen ved huset i Mullerup, dels i en grå bil, der er blevet brugt til at køre til og fra gerningsstedet.

En overvågningsvideo fra nabohuset viser bilen holde ind ved gerningstidspunktet, og en eller flere personer stiger ud. Da anklageren spurgte den 32-årige mand, om han var alene i bilen, svarede han hurtigt:

- Ja. Du kan spille videoen igen, men mit svar er det samme.

Talte om møde i Holbæk Anklagemyndigheden forsøgte dog at hive flere esser ud af ærmet for at bevise, at den 32-årige mand havde en medsammensvoren den tidlige lørdag morgen.

Politiet aflyttede forud for angrebet mandens telefon, og i retten blev afspillet en samtale mellem ham og en veninde, der var foretaget ikke længe efter granatangrebet. Heri lød det, at han skulle hente nogen i Holbæk klokken fem, men den 32-årige hævdede, at det bare var en historie, han fandt på.

Mandens telefon er imidlertid koblet på en telemast i Holbæk-området kort før klokken fem om morgenen den 3. oktober. Det skyldtes ifølge den 32-årige, at han var "kørt forkert".

Da den 38-årige tiltalte senere afgav sin forklaring, forsøgte anklageren imidlertid at smide endnu et triumferende bevis på bordet.

For en bil, som han havde indrømmet at køre i jævnligt, når han var på udgang fra fængslet, hvilket han var den weekend, var af politiets kameraer blevet set flere steder køre i retning imod Holbæk inden klokken fem om morgenen. Og få timer senere - efter granatangrebet - var bilen set på vej væk fra Holbæk.

Men den 38-åriges svar til, om han vidste, hvem der havde benyttet bilen, var lige så kort, som svaret på, om det var hans vest med Bandidos-mærke på:

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Retsmødet fortsætter fredag, hvor de to ofre afgiver vidneforklaring. Der forventes dom 30. november.