Lørdag blev mere end 300 bamser brugt til at sætte fokus på ønsket om bedre normeringer i daginstitutioner. Privatfoto

Bamser i opråb ved rådhuset

Det er forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen i Kalundborg, der stod bag den lokale demonstration, der foregik uden fysisk fremmøde grundet risikoen for smitte med coronavirus.

Tiltaget var en del af en landsdækkende demonstration, hvor der blev placeret bamser ved rådhuse landet over for at gøre opmærksom på ønsket om bedre normeringer i daginstitutioner.