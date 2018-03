Se billedserie Generalforsamling i Reersø Lokalråd på Reersø Kro. Dan hansen var dirigent Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Ballade om naturpark: Ny bestyrelse vil trække Åmose-forslag tilbage

Kalundborg - 25. marts 2018

Omkring 200 borgere var mødt frem op til generalforsamling i Reersø Lokalråd søndag, og folk måtte stå i kø for at komme ind i festlokalet på Reersø Kro.

Årsagen til det store fremmøde handlede i høj grad om punkt fire, hvor der var stillet forslag om at Reersø Lokalråd skal henvende sig til Kalundborg Kommune og trække sit forslag om at Reersø bliver en del at Naturpark Åmosen tilbage.

Forinden skulle lokarådsformand Petra van Kleef give sin beretning, hvor hun blandt andet kom ind på at Reersø Lokalråd i 2017 søgte om optagelse i Naturpark Åmosen. Hun nævnte også, at da der kom massiv kritik fra mange lokale efter en artikel i Nordvestnyt, så inviterede bestyrelsen personerne til dialog, hvilket personerne ikke havde ønsket.

- De sidste tre måneder har været ganske forfærdelige. Det er ok at være uenig, men der er nogle, som tror, at man kan skrive hvad som helst på de sociale medier, sagde hun.

Efter beretningen ønskede Johnny Lihme ordet.

- Jeg mener ikke, at det er en retvisende beretning, og jeg kan ikke stemme for den. Derfor ønsker jeg at den bliver sendt til afstemning, foreslog Johnny Lihme.

Ud af de 189 stemmeberettigede, stemte 152 nej til at beretningen kunne godkendes, 33 stemte ja og der var fire blanke stemmer.

Det betød, at den samlede bestyrelse skulle fratræde øjeblikkeligt. Bestyrelsesmedlemmerne havde dog på forhånd besluttet, at de ville trække sig.

Johnny Lihme havde kandidater til en ny bestyrelse klar, som senere blev valgt.

- Det første vi vil gøre er at skrive til Kalundborg Kommune, at vi trækker vores forslag tilbage, sagde Johnny Lihme.

