Se billedserie Kirketjener Niels-Erik Sørensen: - Jeg er spændt på afgørelsen. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Ballade om banko i kirke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ballade om banko i kirke

Kalundborg - 28. august 2021 kl. 05:29 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Det nye menighedsråd i Nyvangskirken i Kalundborg har valgt at stoppe det populære bankospil i kirken.

Den meddelelse lagde kirketjener og banko-arrangør Niels-Erik Sørensen ud på Facebook, hvor det snart strømmede ind med skuffede og vrede kommentarer samt kritik af menighedsrådet og »hellige nisser«.

I den lange debat-tråd er der én, der spørger, om menighedsrådet mener, at banko ikke hører hjemme i kirken?

Flere giver udtryk for, at de er rigtigt kede af at høre, at det er slut med banko i Nyvangskirken. En del skriver »øv«, og én mener, at beslutningen er »gak«.

Og så er der en, der spørger, om man ikke kan stoppe menighedsrådet... altså i stedet for at stoppe banko-spillet.

En anden oplyser, at man fra Nyvangskirkens personales side har forsøgt at opfordre menighedsrådet til at lade bankospillet fortsætte - »men talte for døve øren«.

Der var desuden en, der opfordrede folk til at henvende sig til menighedsrådet og spørge til sagen.

Det gjorde Nordvestnyt og fik fat på rådets formand Klaus Vig Ødegaard:

- Jeg vil gerne sige, at jeg er ked af den måde, som sagen er meldt ud på på Facebook. Det handler ikke om et ideo­logisk korstog, men om et midlertidigt banko-stop. Vi er nemlig i tvivl om de skatte­tekniske regler for en aktivitet som banko, og regler for foreninger er ikke nødvendigvis de samme for en kirke, som jo ikke er en forening, forklarer formanden.

Klaus Vig Ødegaard fortæller også, at kirkens revisor nu er sat i gang med at undersøge de komplicerede, skattetekniske forhold, så man undgår risikoen for at bringe kirken i klemme:

- Stoppet for banko i Nyvangskirken gælder altså foreløbig, indtil der er fundet en afklaring, pointerer han.

- Den afgørelse er jeg spændt på, lyder det fra kirketjener Niels-Erik Sørensen.