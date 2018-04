Ballade koster Lions Cup- arrangører 200.000 kr.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har været et dommerfløjt fra at aflyse og sige fra. Det er en stor oplevelse af være en del af Lions Cup, men det er samtidig et kæmpe-arbejde at tilrettelægge med flere end 300 frivillige, og hvis klubberne ikke får et massivt udbytte af anstrengelserne, er der ingen grund til at fortsætte. I sidste ende var det Kalundborg Kommune, som på et møde i september sidste år overtalte os til at tage en tørn mere, siger de respektive formænd for forældreforeningerne i Raklev og Kalundborg, Jennie Badr og Heidi Sørensen.