Ballade i S splitter byrådsgruppen

Kalundborg - 24. februar 2020 kl. 11:17 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gunver Jensen, nuværende spids- og borgmesterkandidat: - Socialdemokratiet har otte pladser i kommunalbestyrelsen, og jeg ved kun, at jeg ikke har et flertal imod mig.

Den otte timer lange generalforsamling i Socialdemokratiet i Kalundborg søndag afslørede, at partiforeningen er splittet i to fraktioner. Bestyrelsens beretning, som også omtalte de aktuelle uoverensstemmelser, der trækker tråde helt tilbage til forrige kommunalvalg, blev vedtaget med 54 stemmer for og 48 imod, og partiforeningens formand, Tina Beck-Nilsson, erkender i en kort udtalelse, at der er problemer, som skal løses.

Tina Beck-Nilsson kandiderer til posten som Socialdemokratiets spids- og borgmesterkandidat i 2021, og hun får formentlig kamp til stregen af den nuværende spidskandidat, Gunver Jensen. De to står i hver sin lejr i partiet. Gunver Jensen er meget bekymret:

- Vi har en partibestyrelse, der gerne vil spille med på den politiske linje. Socialdemokratiet har otte pladser i kommunalbestyrelsen, og jeg ved kun, at jeg ikke har et flertal imod mig. Men jeg ved også, at der er fire andre, og jeg kan ikke sige, hvor mange af dem, der støtter partiforeningens bestyrelse, siger hun.

En af Gunver Jensens støtter er Hanne Olesen, som søndag sagde til avisen:

- Det er de folkevalgte, kredsen af socialdemokrater i kommunalbestyrelsen, der tegner socialdemokraternes politik. Det kan ikke være anderledes.

Det er Gunver Jensen ikke uenig i:

- Vi har et program og en politik, som vi holder fast i. Men mens der for bare to måneder siden var udsigt til blå himmel og større gennemslagskraft for vores politik lokalt, er det mørke skyer, der præger partiet i Kalundborg nu.

- Jeg er dybt bekymret, for jeg ved ikke, hvor balladen fører os hen. Jeg ved bare, at det ikke er til gavn for partiet, at vi er splittet i to formentlig lige store grupper, siger hun.

Avisen talte med formanden, Tina Beck-Nilsson, efter ­generalforsamlingen. Her ønskede Tina Beck-­Nilsson at vente med at udtale sig til mandag morgen.

Nordvestnyt modtog mandag en udtalelse fra formanden. Af den fremgår blandt andet:

»Det var en meget lang generalforsamling. Otte timer. Det var nødvendigt at få taget debatterne, og der var mange, der havde noget på hjertet. Bestyrelsens beretning blev, efter en lang og intens debat, godkendt med 54 stemmer for og 48 imod«.

Og videre skriver hun:

Ydmyg bestyrelse

»Bestyrelsen afholdt et kort møde i aftes efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er ydmyg overfor det fortsatte mandat, generalforsamlingen har givet, og er enige om, at det er vigtigt for partiet, at vi alle arbejder på at komme videre sammen, og får løst de problemer, vi har. Det løser sig ikke over natten, det er vi helt klar over. Det kræver tid og indsats, og det vil vi gerne investere i, sammen med KB-gruppen og medlemmerne«.

Efterfølgende talte avisen med Tina Beck-Nilsson på telefonen:

- Jeg har ikke brug for at sige mere, end hvad jeg har skrevet til avisen. Jeg har derfor ikke yderligere kommentarer. Det tjener ikke noget formål at kommentere yderligere på indholdet af de debatter, der var.

Hanne Olesen fik kritik på generalforsamlingen for at gå til avisen med sin kritiske holdning til bestyrelsen, fordi den efter hendes opfattelse totalt tilsidesætter medlemmernes rettigheder og medlemsdemokratiet.

Hun lægger ikke skjul på, at hun er rystet efter generalforsamlingen:

- Det har været et meget langt og i sine stunder forstemmende møde, hvor nogle medlemmer tilsyneladende ikke har fundet det alarmerende, at de reelt blev sat uden for indflydelse.

Kan konflikten føre til splittelse af Socialdemokratiet i Kalundborg Kommune?

- Det håber jeg ikke. Men det vil og kan jeg ikke udelukke. Bestyrelsen vandt slaget, men de vandt ikke freden. Snarere tværtimod.