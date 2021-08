Se billedserie Kristian Pihl Lorentzen (nr. 2 f.h.) og Jacob Jensen, begge V, ønsker mere genanvendelse, ligesom bæredygtighedschef Ebbe Naamansen (t.v.) og RGS Nordic-CEO Flemming Bendt (t.h.). Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Bæredygtig og cirkulær

Kalundborg - 19. august 2021 kl. 16:56 Af Ulrik Reimann

Asfalt, isoleringsmateriale og gips var nogle af de vigtige emner, der onsdag eftermiddag blev drøftet mellem to Venstre-folketingsmedlemmer, Jacob Jensen og Kristian Pihl Lorentzen, og to fra miljøvirksomheden RGS Nordic i Kalundborg, CEO Flemming Bendt og bæredygtighedschef Ebbe Naamansen. De to V-politikere har fremsat forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en national råstofstrategi, og de mener, at det er presserende at komme i gang.

- Vores forslag blev godt modtaget, men desværre er det sådan, at forslag fra oppositionen jo skal stemmes ned af regeringen, sagde Kristian Pihl Lorentzen og tilføjede, at behovet for en national råstofstrategi kun bliver større og mere alvorligt med tiden.

Det skyldes, at Danmark er ved at løbe tør for flere råstoffer, og grus kan blive en mangelvare inden for få år.

Jacob Jensen sagde, at han forventer en fremtid med mange flere genanvendte materialer i offentlige byggerier, vejprojekter og andet:

- Det kan man stille krav om og skabe kommercielle vilkår, der gør det muligt at erstatte jomfrueligt råstofmateriale i langt større grad end i dag, sagde han.

Jacob Jensen kom også med et eksempel, han netop havde fået fra RGS Nordics CEO, Flemming Bendt:

- Hvis gamle planker er i god stand og kan holde 100 år mere, hvorfor skulle man så knuse og brænde dem. Så hellere genanvende de gode materialer og bevare værdien, sagde V-politikeren.

Flemming Bendt, som har stået i spidsen for RGS Nordic et år nu, fortalte, at man fra virksomhedens side gør meget for at skubbe til udviklingen inden for nyttiggørelse og genanvendelse af materialer og affald, som allerede er i stor fremgang.

- Vi inviterer løbende arkitekter, bygherrer og entreprenører ind for at få input til at bevare værdien i materialer og bringe dem i spil igen, fortalte direktøren, som denne dag havde besøg af to politikere, der også ønsker at fremme genanvendelse.

- Det gør vi både for miljøets skyld og for arbejdspladserne, tilføjede Jacob Jensen.