Både glæde og bekymring i genåbnet butikscenter

Centerejer Mogens Gyldenvang: - Tidligst om et halvt års tid har vi overblik over, om alle butikkerne overlever denne forfærdelige tid med corona.

Men du forventer, at alle butikker klarer krisen og er klar til at genåbne?

- Det håber jeg. Som sagt. Det har været en meget hård tur for alle. Derfor tror jeg også, at det er rigtigt at sige, at vi nok først om et halvt års tid har overblik over, om alle er kommet helskindet gennem denne forfærdelige tid, som corona-krisen har været, siger Mogens Gyldenvang: