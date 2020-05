Både frustration og forståelse hos pårørende over besøg

Susan Skeel Olsen, centerchef for Kompetencecenter for Demens i Kalundborg venter i øjeblikket på Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg. - Vi håber snart, at vi har mulighed for at åbne op for kontrollerede besøg. Det bliver jo ikke mulighed for kys og kram, og det er jo dét mange savner, siger centerchefen. De kommende besøg skal formentlig foregå i telte eller pavilloner udenfor. Personalet har fået mange henvendelser om, hvornår det igen er muligt at besøge pårørende. - Der har været frustrerede pårørende, men det har været jævnt fordelt over hele perioden med nedlukning, siger Susan Skeel Olsen. Der har dog også været mange pårørende, som udvist stor forståelse. - De har været glade for, at vi gør så meget for at undgå at borgerne bliver smittet, siger centerchefen.

