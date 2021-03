Båd i brand - mand forbrændt

Klokken 17.40 tirsdag indgik et alarmopkald om brand i en glasfiberbåd, som opstod i forbindelse med udførelse af arbejde på båden på Strandgårdsvej i Havnsø. Manden, som var i gang med at reparere båden, opdagede pludselig, at det brændte og forsøgte at slukke ilden med en haveslange.