Se billedserie Man kunne godt forstå hvis projektleder Anna Mondrup og økonomichef Henrik Martens havde sommerfugle i maven tirsdag eftermiddag. SN-Brød: Makkerparret har arbejdet i næsten et år på at anlægge en 5,5 millioner kroner dyr BMX-bane til Kalundborg BMX-klub, som erstatning for deres gamle bane på Dokhavnsvej.SN-Brød: Tirsdag skulle de så præsenterer den nye bane for en repræsentant for Dansk Cykelunion, der skulle kontrollere om banen levede op til alle nationale og internationale kriterier. Foto Mie Neel Foto: Mie Neel

BMX-bane var til eksamen

Kalundborg - 30. maj 2018 kl. 10:26 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag var dommens dag for Kalundborg BMX Klubs ny bane ved Tømmerup. En kommissær fra Danmarks Cykle Union var på besøg for at inspicere den nye bane.

Banen ligger ved Tømmerup Hallen lige udenfor Kalundborg. I næsten et år er der blevet arbejdet på at anlægge en nye bane herude, som en erstatning for den gamle bane på Dokhavnsvej i Kalundborg.

Baggrunden er, at i 2013 købte Kalundborg Forsyning grunden på Dokhavnsvej. En del af købsaftalen var, at hvis Kalundborg Forsyning valgte at inddrage grunden til eget brug, så skulle forsyningen til gengæld stå for etableringen af et nyt BMX-anlæg til klubben.

Den opgave har projektleder Anna Mondrup fra Kalundborg Forsyning, og hun var blandt den lille gruppe, som tog imod Brian Schmidt og viste ham rundt på den nye BMX-bane.

- Det har været en stor og udfordrende opgave, men det har også været meget spædende. Nu skal vi bare høre hvad eksperterne synes om vores arbejde, sagde Anna Mondrup.

Hun behøvede ikke vente længe, for der går ikke mange minutter, før kommissær fra Danmarks Cykle Union Brian Schmidt lægger mærke til de første detaljer, som der skal strammes op på. For eksempel skal noget belægning stampes bedre på plads, nogle brønddæksler skal graves ned og der er for lidt plads i gaten. Ingen af hans bemærkninger giver dog anledning til de store panderynker hos værterne.

- Der skal lægges lidt flere fliser og bruges lidt mere knofedt, men det er små detaljer. Det kommer hurtigt på plads, mener Henrik Martens, der er økonomichef i Kalundborg Forsyning.

Kommissæren lagde da heller ikke skjul på, at han var imponeret over den nye BMX-bane, og hans dom over banen var da også i høj grad positiv.

- Jeg vil mene, at den her bane er i top tre over de flotteste danske BMX-baner. Det er en meget spændende og gennemtænkt bane rent cykelteknisk. Den kan i godt være stolte af at aflevere, sagde Brian Schmidt henvendt til værterne fra Kalundborg Forsyning, hvorefter han fortsatte:

- Jeg ville ikke have nogen problemer med at tage banen i brug til træning i dag, og jeg glæder mig personligt til at den er klar til at blive brugt til løb, og jeg er langt fra den eneste. I kan se frem til mange gæster i Tømmerup i sensommeren, grinede han.