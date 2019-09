Se billedserie Festivalen BEVÆG handler om, at både krop, sind og psyke skal sættes i bevægelse, gerne sammen med andre.

BEVÆG - en Sundheds- og Idrætsfestival

Lørdag d. 7. september kl. 10-14 afvikles BEVÆG - en sundheds- og idrætsfestival, hvor der sættes fokus på sundhed, idræt og trivsel. Kalundborg bymidte vil være fyldt med boder, aktiviteter og opvisninger.

BEVÆG sætter fokus på de mange muligheder, der er i Kalundborg for at leve et sundt og aktivt liv samt være en del af et fællesskab. BEVÆG er for alle aldre, og til festivalen er der både oplysning, aktiviteter og underholdning for børn, unge og voksne.

Et af formålene med dagen er at vise, at sundhed og idræt ikke kun er fysisk aktivitet og motion. Sundhed og idræt handler også om at være en del af et fællesskab, det at trives og have det godt. Festivalen BEVÆG handler om, at både krop, sind og psyke skal sættes i bevægelse, gerne sammen med andre.

Rigtig mange forskellige aktører har tilmeldt sig, og vil på dagen fortælle om deres tilbud. Flere aktører giver en »smagsprøve« på, hvad man kan i deres forening eller virksomhed.

Der er alt - lige fra sociale foreninger med tilbud til børn og unge til pensionistforeninger, og fra idrætsklubber til behandlere og kommunale sundhedstilbud. Der er mulighed for at få en god snak med patientforeningerne eller for at få et sundhedstjek af aktører på sundhedsområdet.

BEVÆG varer fra kl. 10 til 14, og der vil være aktiviteter på Klostertorvet, Lindegade, Skibbrogade, Kordilgade og hele vejen ned til Øen.

I løbet af dagen er der opvisning på Solskinspladsen og Klostertorvet - lige fra Tai Chi og fægtning til kor, stomp, dans og gymnastik. Ved enkelte optrædener vil det også være muligt for publikum at deltage.

Kl. 14.15 er der overrækkelse af Folkeoplysningsudvalgets idrætspriser på Solskinspladsen.