BASF sælger fabrik til Chr. Hansen Holding - nye arbejdspladser til Kalundborg

Af Ulrik Reimann og Bjarne Robdrup

Endnu en stor og spændende erhvervsnyhed er på vej til Kalundborg:

Nye arbejdspladser og ny produktion i stor skala er på vej til byen efter, at BASF A/S og Chr. Hansen Holding mandag har indgået en købsaftale om Chr. Hansen Holdings erhvervelse af BASF A/S' produktionsanlæg i Kalundborg, som tidligere hed Pronova Biopharma. Det oplyser virksomhederne.

Købet inkluderer hele produktionsanlægget med alt udstyr og faciliteter. Købesummen vil ikke blive oplyst.

Ifølge kommunikationschef i Kalundborg Kommune, Mads Damkjær, skal Chr. Hansen Holding bruge fabriksanlægget til produktion af HMO, der er et mælkesukker, som tilsættes modermælkserstatning.

Verdensomspændende

Chr. Hansen Holding A/S er en af de store spillere i det danske erhvervsliv. Der er tale om en verdensomspændende virksomhed, som fremstiller fødevareingredienser. Virksomheden blev grundlagt som Chr. Hansens teknisk-kemiske Laboratorium A/S af Christian D.A. Hansen (25. februar 1843 - 20. juni 1916). Chr. Hansen var apoteker, fabrikant og godsejer. Virksomhedens første succeser var inden for mejeriområdet, hvor Chr. Hansen stadig har den vigtigste del af sin forretning. Nyere forretningsområder inkluderer dog også probiotika, naturlige farvestoffer og ingredienser til kødindustrien.

Chr. Hansen er desuden i år 2009 blevet kåret til et af de 10 mest fremgangsrige firmaer i Danmark.

Om købsaftalen siger Christian Seufert, Senior Vice President, BASF Pharma Solutions:

- Vi er meget glade for, at anlægget i Kalundborg nu kommer i gode hænder hos Chr. Hansen Holding. Vi vil fastholde fokus på vores omega-3 pharma produktion i Norge og Skotland for at fremme væksten på dette spændende marked, siger Christian Seufert, Senior Vice President, BASF Pharma Solutions.

BASF er en førende producent af høj-koncentreret omega-3 fedtsyrer til medicinal- og fødevareindustrien med produktion i Sandefjord, Norge og Callandish, Skotland.