Det var i destillationsanlægget, at storbranden hos Avista Oil i Kalundborg udløstes den 24. juli. Til januar begynder nedrivningen, og derefter skal der renses for forurening.Foto: Thomas Olsen

Avista Oil vil rive ned før oprensning af forurening

Kalundborg: Nu er der skabt overblik over, hvor der er behov for oprensning efter storbranden hos Avista Oil i Kalundborg den 24. juli. Undersøgelser viser, at der skal renses op på arealer på og udenfor fabriksarealet - og i særdeleshed der, hvor der løber jernbanespor over fabriksgrunden. Her løb og samledes der mere olie og vand, fordi arealet ligger lavere.