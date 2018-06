Se billedserie Den eksplosionsagtige brand den 24. juli 2017 raserede Avista Oils anlæg i Kalundborg. Foto: Søren Kloster Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Avista Oil vender tilbage med et større raffinaderi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Avista Oil vender tilbage med et større raffinaderi

Kalundborg - 06. juni 2018 kl. 10:09 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter storbranden hos Avista Oil den 24. juli 2017 er det nu besluttet, at oliegenbrugsvirksomheden i Kalundborg får et nyt spildolieraffinaderi med en kapacitet på 100.000 tons årligt. Opførelsen af det nye raffinaderi ventes afsluttet inden udgangen af 2019.

Byggeriet følger i kølvandet på, at Avista Oil AG har indgået et nyt samarbejde med den britiske virksomhed Greenbottle Ltd. Det nye samarbejde danner også baggrunden for, at kapaciteten på raffinaderiet i Kalundborg næsten kan fordobles fra de 55.000 tons spildolieaffald, Avista Oil Danmark hidtil har kunnet forarbejde.

- Efter branden i juli sidste år har det hele tiden været planen, at vi skulle genopføre raffinaderiet, fortæller direktør i Avista Oil Leon Sloth Skovbo.

- Via det det nye samarbejde med Greenbottle har vi nu fundet en forretningsmodel, der gør det muligt for os at øge kapaciteten uden risiko for ikke at kunne udnytte den øgede kapacitet, oplyser direktøren.

Der er tale om et joint venture-samarbejde, som er kommet på plads, efter at Greenbottles datterselskab, Slicker Recycling Limited, overtog Avista Oils indsamlingsaktiviteter på det britiske marked. Slicker er den største virksomhed inden for indsamling af spildolie i Storbritannien.

- Avista Oil har siden 2006 indsamlet spildolie fra autoværksteder, industrivirksomheder, skibe og genbrugspladser til genraffinering til ny baseolie i høj kvalitet. Vi har med andre ord erfarne medarbejdere, de nødvendige godkendelser og infrastrukturen på plads, siger Leon Sloth Skovbo.