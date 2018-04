Avista Oil har revet ned til fundament

Kalundborg: Oprydningen af de forholdsmæssigt set begrænsede miljøskader på og omkring Avista Oils anlæg efter storbranden den 24. juli 2017 er for langt den største dels vedkommende klaret. Men selve fundamentet er der endnu. Det er der indhentet tilbud på at få fjernet, og det vil ske i den nære fremtid, fotæller direktør Leon Sloth Skovbo.

- Status er lige nu, at vi har revet ned til fundamentet, og når det er fjernet, kan vi sørge for, at grunden bliver byggemodnet, siger direktøren, som tilføjer, at der ligger en plan for genopbygning af anlægget. Den plan er dog ikke endeligt vedtaget, men målet er, at Avista Oil skal i gang igen i Kalundborg.