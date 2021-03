Se billedserie Far og søn, Søren Møberg-Poulsen (tv) og August, klipper snoren over til den nye lege- og aktivitetetsplads ved Havnsø Havnø. Et flot projekt, som nok skal blive flittigt benyttet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

August fik sit store ønske opfyldt

Kalundborg - 27. marts 2021 kl. 15:33 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

HAVNSØ: I dag, mandag, fylder August Møberg-Poulsen fra Havnsø ni år. Men en af de fødselsdagsgaver, han har ønsket sig, fik han allerede i lørdags. For det var August, som havde stillet forslaget om at bygge en legeplads »til både små og store børn« ved havnen. Det er der kommet et rigtig flot byggeprojelt ud af.

Forhistorien: I 2019 var der borgermøde i Havnsø, hvor August stillede forslaget om en lokal legeplads. Pengene skulle blandt andet komme gennem kommunale midler fra Få Det Fixet-puljen.

Forslaget vandt stor opbakning, også i den aktionsgruppe, som har styret projektet, og som Augusts far, Søren Møberg-Poulsen, er med i. Og det var på en varm julidag i 2020, at de første spadestik blev taget til en helt ny legeplads på Havnsø havn. Borgmester Martin Damm (V), gravede, og borgmesteren var også med til lørdagens indvielse, der samlede pænt med borgere, som - i god corona-afstand - klappede byens nye attraktion velkommen, mens de mindste tog den i brug.

Ja, også de ældste, forresten. For indbygget i projektet er også en meget fint anlagt petanquebane, som nogle af morgendagens brugere også indviede.

August holdt en fin tale, hvor han beskrev ønsket om, at byens børn og unge får en legeplads - og et sted at være.

- Jeg synes, at det er blevet et rigtig flot sted og en rigtig god legeplads til mig og mine venner - og også til dem, der er ældre end mig, sagde August, der naturligvis scorede et flot bifald for åbningstalen.

Den blev fuldt op af borgmester Martin Damm, der også var fuld af lovord:

- Det er lidt ligesom tv-programmet Løvens Hule, hvor man skal sælge et projekt og få penge ud af det, hvis ideen er god nok. Det var det, August gjorde i 2019, og hans ide er i den grad slået an. Selve projektet på pladsen emmer af Få Det Fixet-tanken med fondsmidler, kommunal støtte - og en masse frivillig opbakning til arbejdsprocesserne. I har været foran i Havnsø - også på dette projekt, sagde borgmesteren, som derefter klippede snoren over - naturligvis sammen med August.

Den regntunge og blæsende lørdag blev sunget i gang af en italiensk humørspreder, Walter Angelo Clerici, som åbnede festen med klassikeren Volare (Vi har det, åh åh...)

Søren Møberg-Poulsen:

- Vi har modtaget 277.916 kroner fra Nordea Fonden, og fra Få Det Fixet har vi fået 150.000 kroner. Resten beror på frivilligt arbejde, der er blandt andet flyttet 115 ton sand. Det har været en forunderlig og god proces.