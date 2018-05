Atomkraftværk på vandet fik politiet til at skabe bilkø

En stort antal bilister kom fredag eftermiddag og aften til at mærke, at der sejlede et flydende atomkraftværk op gennem Storebælt.

Ved broen opstod der ifølge Sund og Bælt kødannelse, fordi politiet havde besluttet at begrænse trafikken over Storebæltsforbindelsen, da det russiske "Akademik Lomonosov" langsomt sejlede under broen.