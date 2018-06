Se billedserie En glad fødselar - med en anden kæmpe, en Case 300 hestes, i baggrunden. Asger Andersen fylder 90 år i morgen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Asger fylder 90 og nøjes med 37 timer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asger fylder 90 og nøjes med 37 timer

Kalundborg - 06. juni 2018 kl. 12:51 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Asger Andersen spejder op i det lysende blå himmelhav - og siger: Da jeg fyldte 85, gav jeg vist udtryk for, at jeg nok skulle bæres herfra. Nu er jeg jo blevet lidt ældre, og det er dejligt, at Dea og jeg er gået ned på 37 timer. Nu er det Helle og Steen, der bestemmer det meste.

Asger Andersen, landmandssøn fra Ugerløse på Nordvestsjælland, maskin­arbejder, rejsemontør og selvstændig i 57 år, fylder 90 år i morgen, torsdag. Han synes stadig, det er sjovt at gå på arbejde, og Helle og Steen, Dea og Asgers to børn, daglige ledere på maskinforretningerne Asger Andersen A/S i henholdsvis Gørlev og Slagelse, har ikke jaget ham på porten endnu. Det gør de nok heller ikke.

At Dea og Asger nøjes med 37 timers arbejdsuge, hænger også lidt sammen med, at Helle og Steen har overtaget hver 45 procent af forretningerne.

- Så er der fem procent tilbage hver til Dea og mig, smiler Asger.

Indsigt og hukommelse

Asger Andersens maskinfaglige viden er enorm, men hans historiske indsigt - og blændende hukommelse - er et skatkammer af viden at få adgang til, mens vi står og beundrer den meterhøje 300 hestes Case-traktor ud mod Kalundborgvej.

- Ja, det er underligt at tænke på. Vi sælger også traktorer på helt op til 500 heste til de store landbrug. Men dengang jeg selv begyndte, i 1948, var en Massey Ferguson på 26 heste en kraftkarl, man talte om. Og de første mejetærskere, jeg husker fra det år, kunne høste 2,5 ton i timen. Det var så vildt, at mange markarbejdere rystede på hovedet - og de mest fremsynede sagde: De maskiner kommer til at koste os vores arbejde. De fik jo ret. Til sammenligning kan de største tærskere i dag høste op til 100 ton i timen. Som med alt andet udvikler teknologi og viden sig. Det har kostet arbejdspladser hen over årtierne, men det er også vigtigt at have for øje, at landbruget, når det trives og drives mest effektivt, tjener mange penge hjem til Danmark. Det har alle dele af samfundet glæde af, tilføjer Asger Andersen.

Enorm viden om traktorer

Få har større viden om traktorer end Asger Andersen. Han begyndte at forhandle David Brown, da han blev sin egen herre i 1961, og siden fulgte retten til at sælge Massey Ferguson og John Deere til små og store landbrug fordelt på hele Sjælland. De mange kontakter skabte ganske naturligt et meget betydeligt netværk, og Asger Andersen har nærmest selvfølgeligt været formand for Massey Fergusons forhandler-forening og landsformand for Dansk Maskinhandlerforening, hvor han fortsat er æresmedlem.

Præcis som forretningen Asger Andersen A/S har udviklet sig gennem snart seks årtier, er også bygningsmassen blevet betragteligt større. Det begyndte med 100 kvadratmeter værksted i Gørlev på Kalundborgvej, hvor Dea og Asger Andersen også opførte privatboligen, og fortsatte i 1970, siden i 1973 og senest i 1986, hen mod de meget betydelige rammer, virksomheden i Gørlev udfylder i dag.

Dertil kommer afdelingen på Skælskørvej i Slagelse.

- Det er Case IH-programmet med traktorer og mejetærskere, der tegner Asger Andersen A/S i dag. Sådan har det været i seks år, og det er vi meget tilfredse med, siger Asger Andersen.

Men når man kan sin historie, rører det ved hjertet, når talen falder på Massey-­Harris Pony (en fransk traktor, de færreste udenfor faget har hørt om), Massey Ferguson, IH Farmall, David Brown og John Deere. Og sjov nok står en stribe vaskeægte originale modeller i udstillingsbygningen i Gørlev og oser langt væk af historie. For Asger Andersen er det maskiner, han ikke kun kender fra gamle fagtidsskrifter, men redskaber, han selv kørte på for 70 år siden.

Reception i morgen

90 årsdagen markeres ikke, som ved tidligere feststunder i huset, i hovedsædet i Gørlev.

Receptionen er flyttet til Skipperkroen på Mullerup Strandvej, 4200 Slagelse torsdag fra klokken 12 til 16. Og det er der en forklaring på, siger Asger:

- Vi skal jo have gjort klar til en af årets store begivenheder, dyrskuet i Roskilde fra 8. til 10. juni.

- Så vi har brug for pladsen til andre formål, smiler han.