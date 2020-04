Se billedserie Den over 70 meter lange asfaltmaskine er specialbygget hos SR-Gruppen med base i Vejen i Jylland.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Asfaltuhyre på arbejde

Kalundborg - 15. april 2020 kl. 17:01 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det larmer godt, og den hvide røg er tyk, når den over 70 meter lange asfaltmaskine sammensat af moduler er på arbejde. SR-Gruppens asfaltmaskine er lige nu i aktivitet på Holbækvej i Kalundborg, hvor den og asfaltfolk fra Colas er med til at lægge sidste hånd på renoveringsarbejdet, som Benny Petersen A/S fra Jerslev er hovedentreprenør på.

Det store asfaltuhyre arbejder på en både smart og miljøvenlig måde, idet den afrenser, genbruger og lægger nyt på én gang.

Når en ny vej skal lægges, varmes det gamle asfalt op, og herefter skrabes omkring tre centimeter af asfalten af.

Hundrede procent af det gamle asfalt bliver derefter genbrugt under det nye, og med denne metode bliver der mindre kørsel med lastbiler. Det sparer både tid og er miljømæssigt bedre.

Rent praktisk foregår det på den måde, at det gamle asfalt blandes med ny asfalt og et bindemiddel og lægges ud i én glidende arbejdsgang.

Dermed undgår medarbejderne at skulle et smut forbi asfaltværket for at bearbejde det gamle asfalt.

Og til allersidst lægges det nye slidlag på vejbanen, forklarer Jan Krause, projektchef og teamleder i Team Vej og Park, Kalundborg Kommune, og Kenneth Aagaard, som er tilsynsførende for Kalundborg Forsyning.

Nordvestnyt mødte de to onsdag, hvor hovedentreprenøren Benny Petersen A/S's Linda Valsted også var til stede for at få en projektstatus her i den afsluttende fase.

Asfaltarbejdet skal være færdigt til den 1. maj, og hvis det gode vejr holder, kan det godt blive lidt før den dato, vurderede alle tre.