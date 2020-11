Se billedserie De er konkurrenter. Men de er også kolleger. Og de står sammen om appel til borgerne i kommunen om at tage del i arrangementerne.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Arrangører med appel til borgerne: - Støt vores koncerter

Kalundborg - 04. november 2020 kl. 11:01 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Vi har taget alle de nødvendige og krævede hensyn, der skal tages. Vi følger hver en anvisning fra myndighederne. Og det kan godt være, at det bliver lidt anderledes, lidt mindre. Men mød op. Køb billetter. Støt os. Støt jer selv.

Ordene er et antal koncertarrangører i Kalundborg Kommune fælles om. Til hverdag er de konkurrenter. Og det bliver der ikke ændret på. Men i en tid, der er præget af nedlukninger, begrænsninger og forandringer på grund af corona, er det også vigtigt at stå sammen:

Store spillere i kredsen af Kalundborg Kommunes aktive koncertarrangører har under navnet KAVA fundet sammen i en fælles appel til de mange borgere, der savner at komme ud at se og opleve (musik)kunst i forskellige afskygninger; med levende mennesker, levende musik, stemning og glæde.

- Det handler om, for hver af os, om at overleve. Men det gør det jo også for de mange borgere, der slet ikke kan og vil undvære levende musik og underholdning, siger Søren Bang Knudsen, SBK Event, og Brian Sønder Andersen, Kino Den Blå Engel.

I en helt unik tid præget af covid-19 og alskens begrænsninger i samfundets udfoldelser er mange af arrangørerne fundet sammen i et nyt fællesskab, hvor man hjælper hinanden på mange forskellige platforme.

- Vi har ingen anelse om, hvor mange arrangementer, der er blevet aflyst på grund af covid-19. Men det er mange. Jeg tror, at vi skal lukke øjnene og holde fast i, at der - fortsat - skal ske noget, være noget at tilbyde til borgerne, selvom vi mister penge, siger Johnny Elmelund, der er Kalundborg Rockers store trækhest.

Han tilføjer, at alle planer foreløbigt peger på, at der bliver en Kalundborg Rocker-udgave 2021. Men næppe i det format, vi kender i dag.

Richard Poulsen, Juvi-klubbens dynamo, trækker linjerne til en positiv fremtid:

- Vi har stort set alla aftaler på plads fra januar og resten af næste år. Vi skal tro på det her. Vi skal tro på, at folk ikke er nervøse for at blive syge, fordi de går til koncert. Vi tager alle de forholdsregler, der er nødvendige.

Restauratør Søren Tullesen, Skipperkroen, Gørlev- og Kalundborg-hallerne, er også på plads med flere arrangementer med Anders Blichfeldt med Christmas Gospel i Kalundborg onsdag 9. december som den første. Sebastian, et af dansk musiks største navne gennem alle tider, kommer, efter planen, til januar i forbindelse med 50 års jubilæumsturneen, der fører ham rundt i hele landet. Med i det nye samarbejde er også en af de største arrangører i byen, Trine og Morten Nystrup, Postgaarden/Kontoret, som har aflyst et utal af koncerter og andre arrangementer. De deltog ikke i dagens møde, men afventer corona-test i familien.