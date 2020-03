Arrangør: Coronavirus skaber stor bekymring

* Det er klart, at vi som arrangører er bekymrede. og foreløbig er vi der, hvor vi ikke tager nye arrangementer ind. Vi var ellers godt på vej med 2021-kalenderen. Men folkesundheden - og udfordringerne med corona-virussen - er naturligvis langt vigtigere, og nu trækker vi lige vejret i håbet om, at vi snart er tilbage i en mere almindelig hverdag.

Følger myndighederne

- Vi har håndsprit ved indgangen til alle gæsterne og håndsprit andre steder i huset, og drikkevarer serveres i engangsglas. Vi prøver at tage alle de nødvendige hensyn til corona-virussen, og det er meget vigtigt for os at understrege, at vi på Postgaarden følger alle de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne lægger på bordet, siger Morten Nystrup.