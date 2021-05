Arkitektuddannelse til Kalundborg: Fagforening positiv

Jan Ove Petersen, der er formand for FAOD, Forbundet Arkitekter og Designere, som er fagforening og fællesskab for arkitekter, designere og byplanlæggere, kan endnu ikke sige noget konkret, da der stadig blot er tale om et forslag. Men forslaget byder han velkomment:

- Vi ved endnu ikke, hvordan det kommer til at blive skruet sammen, men generelt mener vi, der er brug for god arkitektur, godt design og god planlægning over hele landet, og at det er godt at brede kundskaberne ud i landet, hvor de kan tilføre noget viden, kreativitet og kvalitet til glæde for lokalmiljøet, siger han.