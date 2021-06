Formand for Arkitektforeningen, Johnny Svendborg. PR-foto: Lars Bertelsen

Send til din ven. X Artiklen: Arkitektformand: Arkitektuddannelse vil præge byudviklingen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Arkitektformand: Arkitektuddannelse vil præge byudviklingen

Kalundborg - 02. juni 2021 kl. 19:41 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Planerne om at åbne en ny arkitektskole i Kalundborg under Det Kongelige Akademi vækker begejstring hos Arkitektforeningen. Forslaget er endnu ikke vedtaget, men i en pressemeddelelse fra Det Kongelige Akademi fremgår det, at der er tale om i alt 120 nye studiepladser, og at studiet i Kalundborg vil være med særligt fokus på byplanlægning.

- Vi synes, det er en god nyhed, at der kommer flere arkitekter. De store årgange forlader snart arbejdsmarkedet, så vi kommer til at mangle arkitekter. Samtidig bliver kompetencer indenfor byplanlægning og -udvikling stadig mere efterspurgt, og her er arkitekterne virkelig vigtige. Arkitekter tilføjer noget, andre ikke kan, siger formand for Arkitektforeningen, Johnny Svendborg.

Men der er både fordele og ulemper ved at dele uddannelsen op, så man i Kalundborg bliver undervist i byplanlægning og -udvikling, mens København stadig varetager undervisningen i bygninger, mener han.

- Jeg kan godt være betænkelig ved, at man splitter noget, der virker, når man skal til at uddanne indenfor byudvikling i Kalundborg og bygninger i København. Der er en risiko for, at man klipper gode relationer, som befrugter hinanden, over. Tingene hænger sammen. Samtidig ærgrer det mig, at regeringen giver 120 pladser med den ene hånd, men samtidig beskærer Aarhus Arkitektskole med 60 pladser, siger Johnny Svendborg.

Han tvivler dog ikke på, at en arkitektuddannelse i Kalundborg vil give noget til både byen og de studerende.

- Det er en fordel at komme ud i andre omgivelser og møde andre mennesker, for arkitektur handler om mennesker og relationer. At der kommer 120 studerende + undervisere til Kalundborg vil også komme til at betyde noget for arkitekturdebatten og udviklingen i området, siger han.