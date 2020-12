Se billedserie Niels Nielsen i tegnestuen på Granbakken 10. I begyndelsen af det nye år flytter han den til Kordilgade 40. Fotos: Jørn Nymand

Arkitekt fylder 80 og flytter sit firma til Kordilgade

Kalundborg - 01. december 2020

Udsigtsvillaen på Granbakken på Røsnæs skal sælges. Det over 200 kvadratmeter store hus er blevet alt for stort for den 79-årige arkitekt Niels Nielsen, som er klar til at tage hul på et nyt kapitel af sit liv. Han fylder 80 år den 15. december.

- Ja, jeg åbner en forretning på Kordilgade 40, hvor jeg flytter min tegnestue ind, og så vil jeg også fremover tilbyde køberrådgivning fra først i det nye år, fortæller Niels Nielsen.

Virksomheden henvender sig boligkøbere, som ønsker at have en uvildig part med, der kan være med til at se på boligen og rådgive og påpege de eventuelle uhensigtsmæssigheder, som køberen ikke umiddelbart kan at se. Derudover fortsætter Niels Nielsen med sin arkitektvirksomhed fra den nye adresse.

Niels Nielsen har et stort netværk i Kalundborg - forbindelser der er bygget op de seneste 25 år.

- Jeg har haft 25 dejlige år med masser af spændende opgaver for spændende bygherrer, fortæller Niels Nielsen.

Han har bl.a. tegnet Kring-bygningen på Hareskovvej, hvor Flint Auto & Elektro nu holder til, Electricom på Asnæsvej har han også tegnet, Thomsen Radio, nu Expert, samt Vandrehjemmet i Kalundborg foruden en lang række villaer og sommerhuse og en hel del andre bygninger - bl.a. Elmegade 19 står Niels Nielsen også bag. Det er også den erfarne arkitekt, som har tegnet for automobilforhandler Hans Frederiksen A/S på Elmegade.

- Og så har jeg lavet omkring 5.000 tilstandsrapporter i løbet af de seneste 20 år, men det stopper jeg med nu, fortæller Niels Nielsen, som kalder sig Husdoktoren og driver arkitektvirksomheden IN consult.

Inden Niels Nielsen slog sig ned i Kalundborg, havde han i 27 år år været medejer af et arkitektfirma i Slagelse, hvor han altid fungerede som den praktiske del af teamet og var med ude på byggepladsen og holdt byggemøder og fungerede som byggeleder, bl.a. under bygningen af Amtsgården i Sorø i begyndelsen af 1980'erne - et byggeri til dengang 140 millioner kroner.

Niels Nielsen er uddannet både glarmestersvend, maskinsnedker og tømrersvend, og han stammer fra Varde, hvor faderen var skomager.

Han taler rent ud af posen, tænker alternativt og glæder sig at komme i gang med de nye opgaver.

Niels Nielsen var i over 50 år gift med sin Inga. Hun døde for seks år siden. De sidste år tog hun aktivt del i tegnestuens arbejde. Det er Niels Nielsen nu alene om, og han har stadig mange opgaver.

Nu er han klar til at tage hul på et helt nyt kapitel i sit liv, og han stortrives med sit arbejde.

Der bliver mulighed for at se nærmere på den nye forretning i Kordilgade 40 først i det nye år, hvor Niels Nielsen inviterer familie og venner indenfor, når coronaen slipper sit tag.

Niels Nielsen er hjemme på Granbakken 10 den 15. december.

- Men fødselsdagsfesten må vente til jeg bliver 85.