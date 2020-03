Arbejdsulykke: Mænd oversprøjtet med salpetersyre

To mandlige medarbejdere på 26 og 37 år havde været i færd med at adskille et rør, hvor der mod forventning var tryk i. Det medførte, at vand indeholdende salpetersyre sprøjtede ud i ansigtet på dem. De blev derfor begge bragt til skadestuen til kontrol, men var tilsyneladende sluppet uden alvorlige skader.