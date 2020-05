Se billedserie Siden ledighedstallet nåede sin hidtidige top under corona-nedlukningen i slutningen af uge 15 er tallet nu dalet med 60 borgere. Illustration: Anna Egeris Karstoft

Arbejdsløsheden i Kalundborg tager et lille dyk

Kalundborg - 23. maj 2020 kl. 08:09 Af Anna Egeris Karstoft

Efter tre uger, hvor arbejdsløshedstallet har været mere eller mindre stabilt i Kalundborg Kommune, falder tallet nu en anelse.

Hvor der i slutningen af uge 19 var 2058 borgere i kommunen, der enten modtog dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp, var der i slutningen af sidste uge 30 borgere færre på de tre ydelser med et samlet antal på 2028 borgere.

Arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard glæder sig over udviklingen, selvom der stadigvæk er tale om små tal.

- Det synes jeg jo er positivt, men igen - det er små antal, så man skal være forsigtig med at konkludere. Der er desværre ingen garanti for, at vi ikke stiger lidt igen i næste uge.

Han peger på den gradvise genåbning som mulig forklaring på det lille dyk i tallene.

- Nu hvor man genåbner erhvervene, håber vi, at flere vil komme ud på arbejdsmarkedet. Der vil eksempelvis være nogle af dem, som har været ansat i restaurationsbranchen, som vil gå i arbejde igen. Det vil være naturligt at se, at vi får et fald i takt med, at vi åbner gradvist mere og mere for samfundet, siger han.

Hvor man de seneste to uger har kunnet se en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp, har der i løbet af den seneste uge også været et fald på denne front med 12 borgere. Det glæder også arbejdsmarkedschefen, der dog er varsom med at pege på forklaringer.

- Jeg glæder mig over, at de unge falder på antallet, idet det netop, i de unge år, er så vigtigt, at man kommer godt i gang med både job og uddannelse, siger han.

Selvom de seneste tal tegner et lysere billede, end de forrige uger har gjort, er kommunen stadig langt fra at være tilbage ved normale tilstande.

Siden slutningen af uge 15, hvor ledighedstallet nåede sin hidtidige top under corona-nedlukningen, med 2088 borgere på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, er tallet dalet med 60 borgere og er nu landet på 2028 borgere.

Men sammenlignet med starten af uge 12 i midten af marts - få dage efter Mette Frederiksen lukkede landet ned, er der fortsat 200 flere borgere på de tre ydelser.

- Man kan sige, vi har jo stadigvæk de her knap 200 flere ledige end i starten af uge 12, og det er mange - selvfølgelig er det det, ikke mindst når man tænker på, at det er i en periode, hvor ledigheden normalt falder, siger Lasse Bjerregaard.

Om den positive udvikling vil fortsætte, kan man kun gætte på.

- Der er ikke nogen, der ved det. Det vil være naturligt at se, i takt med at man genåbner flere og flere brancher, at der kommer et fald, men hvornår vi kommer ned på et niveau som før coronatiden, det kan jeg simpelthen ikke spå om, siger arbejdsmarkedschefen.