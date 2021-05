Før starten fra Torvet blev der sunget et par sange. Det er Verner Sørensen fra HK Kalundborg, der synger for på en af Oskar Hansens arbejdersange, »Når jeg ser et rødt flag smælde«. I baggrunden Præstegården, Torvet 7. Foto: 01.05.1986 (Kalundborg Lokalarkiv)

Arbejdernes internationale kampdag

Der har i Kalundborg været tradition for, at de faglige organisationer og arbejderpartierne på arbejdernes internationale kampdag samlede deres medlemmer til 1. maj møde i Gryden på Møllebakken, men det kunne ikke lade sig gøre i år, på grund af de regler, der er i øjeblikket.

Helt uden 1. maj møde blev dagen ikke, for der blev holdt et mindre møde på Fugledegård, hvor der var begrænset deltagerantal.

Der var i mange år tradition for, at 1. maj møderne startede på Torvet, og herfra gik deltagerne med musik i spidsen gennem byen til Gryden på Møllebakken, hvor der var forskellige faglige og politiske taler, underholdning,og mulighed for at købe en øl eller to, samt få noget at spise.