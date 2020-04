1. maj plejer at være fyldt med faner og røde arbejdersange i Gryden. I år har FH Kalundborg erstattet arrangementet med et virtuelt møde, der kan følges live på Facebook. Foto: Per Christensen.

Arbejderne får virtuel kampdag i Kalundborg

- Første maj har ikke været aflyst i mange mange år. Sådan skal det heller ikke være i år, så derfor lover vi, at der både bliver taler og en mulighed for at synge med på »Når jeg ser et rødt flag smælde«, når Kurt Elsberg med flere finder instrumenterne frem, står der blandt andet i invitationen til begivenheden på Facebook.

Virtuel tour de Sjælland

Marianne Vind (S) har desuden som noget særligt arrangeret en digital tour de Sjælland, der finder sted over Facebook, hvor hun blandt andet lægger vejen forbi sin hjemstavn Kalundborg. Hun har fået den idé at indspille sin tale på video og lægge vejen forbi otte forskellige byer med et lille kamerahold på slæb. I Kalundborg gjorde hun stop ved færgelejet, hvor hun som barn tilbragte mange timer med at vente på færgen sammen med sin far, der skulle til Jylland og hente kaffe til levering på Sjælland og øerne.