Arbejde på Stejlhøj forsinket - men kun en smule

Kalundborg Forsyning arbejder i disse dage på Stejlhøj syd for rundkørslen ved Holbækvej og Kastrupvej i Kalundborg, hvor der skal etableres en ny fjernvarme-ringforbindelse. Egentlig skulle arbejdet have været færdigt først på ugen, men på grund af udfordringer med kabler, der ikke lå der, hvor man regnede med, meldte Kalundborg Forsyning sidste fredag ud, at arbejdet ville trække ud og fortsætte til uge 23.

Projektleder ved Kalundborg Forsyning, Kenneth Aagaard, fortæller dog, at han regner med, at det allerede i næste uge vil være muligt at åbne op, så trafikken igen kan passere.

- Vi vil hellere melde for meget ud, end for lidt. Vi endte med at måtte grave dybere for at komme under nogle kabler, og entreprenøren på stedet ønskede 14 dage ekstra til at udføre arbejdet. Vi er nu ved at få de sidste tilladelser på plads, så vi allerede kan åbne for gennemkørsel til trinbrættet ved Kalundborg Øst onsdag eller torsdag i næste uge, siger han.