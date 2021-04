Anya: Nærmest som at komme hjem

Af Bjarne Robdrup

- Jeg er meget glad for at bo og arbejde i Kalundborg, som ikke alene er min fødeby, men byen, hvor jeg har så mange relationer. Det ville ikke blive det samme, hvis jeg valgte at »flytte med« Danske Bank til Slagelse. Og med skiftet tilbage til Dragsholm Sparekasse er det ikke alene et gensyn med rigtigt gode kolleger og et samarbejde i ledelse med Thomas Levy Nielsen, men også garanti for, at jeg får lov at arbejde i og for den by og egn, der betyder mest for mig. Det er nærmest som at komme hjem.