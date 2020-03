Antallet af nye ledige er tredoblet

Antallet af ledige stiger som følge af coronakrisen. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er antallet af nye ledige i Kalundborg Kommune tredoblet. Foto: Kalundborg Kommune

Kalundborg - 21. marts 2020 kl. 11:20 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af uge 12 har cirka 140 nye borgere meldt sig ledige hos Jobcenter Kalundborg. Det er mindst tre gange så mange nye ledige som antallet på samme tidspunkt sidste år, lyder det fra arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune Lasse Bjerregaard.

- Det er samlet set mindst en tredobling i antallet af nye henvendelser. Det er væsentlig flere, end vi plejer at have på så få dage, siger han.

Han kan endnu ikke fortælle, hvilke brancher de nye ledige kommer fra.

Af de cirka 140 nye ledige er cirka 120 forsikrede ledige, det vil sige, at de er medlem af en A-kasse og derfor vil modtage dagpenge.

Cirka 20 borgere er ikke forsikrede og vil derfor modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp afhængigt af, om de er over eller under 30 år gamle.

Hvad angår rekruttering, er der væsentligt færre arbejdsgivere, der rekrutterer i øjeblikket, oplyser Lasse Bjerregaard, der dog har oplevet at enkelte virksomheder har haft brug for arbejdskraft. Han kan dog ikke nævne hvilke, men nævner, at Nemlig.com har oplyst, at de rekrutterer op mod 200 medarbejdere. Der er også enkelte lokale virksomheder, der har henvendt sig til jobcentret med behov for arbejdskraft.

Jobcenter Kalundborg holder i øjeblikket lukket for alt fysisk fremmøde, da regeringen har besluttet at suspendere beskæftigelsesindsatsen for at afbøde smitten med det nye corona-virus, men jobcentrets medarbejdere tilbyder stadig hjælp over telefonen.

- Man kan sige, at arbejdsmarkedet er hårdt ramt i øjeblikket, derfor er det selvfølgelig også svært for os at tilbyde vejledning om konkrete job. Det, vi gør, når den enkelte borger synes, det giver mening, er at tilbyde samtaler over telefonen, siger arbejdsmarkedschefen og understreger, at samtalerne er frivillige. Han roser samtidigt jobcentrets medarbejdere for så hurtigt at have omstillet sig til den nye hverdag.

Jobcenter Kalundborgs medarbejdere, der i øjeblikket arbejder hjemmefra, rådgiver både borgere og virksomheder over telefon om for eksempel den nye ­trepartsaftale, rekruttering, cv og de forskellige brancher.

Tendensen i Kalundborg følger udviklingen på landsplan, hvor der, ifølge beskæftigelsesministeriet, mandag og tirsdag i uge 12 blev tilmeldt henholdsvis 6.987 og 3.995 nye ledige, hvilket var lidt mere end tre gange så mange som gennemsnittet for tilsvarende dage i de senere år.

Hvad angår udviklingen i nyopslåede job i Danmark, var den tilsvarende alvorlig, da der mandag blev opslået 658 nye stillinger på Jobnet mod i gennemsnit knap 1.000 i samme periode de senere år.