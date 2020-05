Kalundborg Kommune har ansat Pia Hegner som tovholder på DM i Skills 2022, der skal holdes i Høng. Privatfoto

Ansætter tovholder til kæmpe arrangement

Kalundborg - 14. maj 2020 kl. 14:51

At skulle stable et arrangement med deltagere fra hele landet op et forventet publikumstal på omkring 50.000 på benene, kræver nogle helt særlige evner. Derfor har Kalundborg Kommune ansat Pia Hegner som projektleder, til at stå i spidsen for det planlagte DM i Skills, der i dagene fra den 28. til den 30. april skal finde sted i Kultur- og Bevægelsesparken i Høng.

- Vi er meget glade for at have fået Pia med om bord. DM i Skills er en kæmpebegivenhed, der kræver et enormt koordineringsarbejde mellem mange forskellige parter fra uddannelser, erhvervsliv, region, nabokommuner, repræsentanter fra fagene og en kæmpe logistikopgave med at finde overnatning og transport. Det har Pia bevist, at hun kan til et rent 12-tal, siger Jan Lysgaard Thomsen, der er kommunaldirektør i Kalundborg Kommune.

Opgaven er ikke ny for Pia Gefner, hun har arbejdet med erhvervsuddannelserne i mere end 20 år, og har engang tidligere været projektleder på DM i Skills, da det sidste år fandt sted i Næstved.

- Forberedelserne er jo så småt i gang. Det bliver en kæmpe oplevelse, og en opgave jeg ser meget frem til. Der er ikke to DM i Skills, der er ens. Og det skal der heller ikke være. DM i Skills er en event, som hele kommunen har glæde af. Og hele kommunen kan involvere sig i. Jeg glæder mig meget til at afvikle endnu et succesfuldt Skills, og give borgerne i Kalundborg Kommune endnu mere at stå sammen om, siger Pia Hegner.

At DM i Skills 2022 bliver en succes er Pia Hegner ikke et sekund i tvivl om, da Kalundborg Kommune og Høng har ingredienserne på plads:

- Der er succesfulde partnerskaber mellem erhvervsliv og kommune, fokus på uddannelser og i forhold til Høng, så er der en infrastruktur, der gør det nemt for besøgende fra det meste af landet at komme frem og også finde overnatning i nærheden, mener hun.

DM i Skills er en landsdækkende konkurrence mellem unge under erhvervsuddannelse, der dyster om at blive den bedste indenfor deres enkelte fag.

Konkurrencen er blevet holdt hvert år siden 2011, og holdes hvert år i en ny kommune.

Høng er den hidtil mindste værtsby for arrangementet.