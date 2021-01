Anne Pedersen har valgt at lave en helt ny form for take away, nemlig med garn. Foto: Per Christensen

Artiklen: Anne sælger take away som garn

Anne sælger take away som garn

Garn: Normalt forbinder vi take away med forskellige udvalg af mad. Men nu kan man få take away i en helt ny form, nemlig med garn. Anne Pedersen er indehaver af Centrumgarn, som ligger som fysisk butik på Kordilgade 57, har på grund af restriktionerne måtte tænke ud af boksen og har gjort det muligt for kunderne at bestille hjemmefra og hente ved døren i butikken, så snart ens varer er klar.