Anne Marie Engtoft elsker at være hjemme i Kalundborg - og på gården på Røsnæs, hvor hun slapper af.

Anne Marie fra Røsnæs til Silicon Valley

Kalundborg - 24. august 2020 kl. 13:31 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg elsker Kalundborg, men her er simpelthen for småt. Jeg vil godt rykke ved de store ting i verden, og ting som eksempelvis klimaudfordringerne klarer man simpelthen ikke herfra. Men jeg er stadig også bare Anne Marie fra Kalundborg.

Sådan sagde 33-årige Anne Marie Engtoft til Nordvestnyt hjemme på juleferie i 2018 fra Schweitz, hvor hun var knyttet til World Economic Forum, der afholder verdensøkonomiske topmøder i Davos i Schweiz.

Nu er den unge Kalundborg-kvinde, datter af Kirsten og Flemming Engtoft Larsen, kravlet endnu et trin op ad karrierestigen.

Udenrigsministeret har meddelt, at Anne Marie Engtoft bliver Danmarks nye techambassadør.

33-årige Anne Marie Engtoft har ifølge Politiken været ansat som spindoktor i Enhedslisten op til valget i 2015. I de seneste tre et halvt år har hun således arbejdet for World Economic Forum.

Posten som Danmarks techambassadør blev oprettet af den tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i 2017. Casper Klynge var den første på posten.

Danmark var samtidig det første land i verden til at udnævne en techambassadør.

Ifølge stillingsopslaget har Udenrigsministeriet blandt andet søgt efter en ambassadør, der har »indblik i teknologiske og digitale tendenser«. Ambassadøren skal også have et »bredt og internationalt indblik«.

Anne Marie Engtoft skal arbejde fra Silicon Valley i Californien, USA. Området er kendt for at huse massevis af it-selskaber.

Hun skal som det første udarbejde en ny strategi for arbejdet i Silicon Valley, fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i pressemeddelelsen.

- Det altoverskyggende formål med vores tilstedeværelse i verdens techhovedstad er at sikre, at den teknologiske udvikling skaber et mere retfærdigt, trygt og sikkert samfund, siger Jeppe Kofod.

Som 33-årig bliver Anne Marie Engtoft den yngste ambassadør i den danske udenrigstjenestes historie.

- Posten som techambassadør er et drømmejob. Jeg glæder mig meget til at begynde arbejdet, repræsentere Danmark og medvirke til, at den teknologiske udvikling kommer alle til gavn, siger hun.

Casper Klynge valgte at sige op i januar, da han fik et job i Microsoft. Han fratrådte ambassadørstillingen ved udgangen af februar. Siden var der tvivl om, hvorvidt Danmark ville videreføre ordningen, men Jeppe Kofod har altså valgt at beholde den - og stillingen er nu givet til Anne Marie Engtoft.

Hun har boet i Sydamerika, USA, Storbritannien og senest Schweiz:

- Jeg er vel en moderne migrant, der ser det som en meget, meget stor gave at bo i verden. Man lærer rigtig meget om sig selv, fordi man pludselig skal sammenligne sig med noget nyt. Det har i høj grad fået mig til at påskønne det, jeg kommer med, og fået mig til at forstå, hvor stærke værdier jeg har med hjemmefra.