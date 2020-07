Anna Abkjær (i hvidt) og Jette Lund i forgrunden med jubi-­hyggeaftenens mange gæster i baggrunden. Selskabslokalerne har under de to kvinder haft mange ansatte gennem de 20 år. Og en del af dem er fortsat med. Den 28. august er der officiel reception. Foto: Thomas Olsen

Anna og Jette: - 20 års fest må da gerne fortsætte

Nye ideer Og baggrunden for den udtalelse er, at Høng-hallen om ikke længe tredobles med multihal og kulturbyggeri, der appellerer til endnu flere borgere.

1. august er det 20 år siden, at daværende Høng-borgmester Ingvar Jensen og kommunaldirektør Sven Bækgaard satte signaturerne på ansættelseskontrakten med de to unge kvinder på dengang 26 og 30 år med Jette som den ældste.

- Det er guld værd at have det sjovt sammen. Jeg har været med her i alle 20 år - og det er jeg stadig, sådan lidt indimellem. For det er svært at slippe, siger Therese.